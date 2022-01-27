Британский министр обороны анонсировал встречу с российским коллегой

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в скором времени приедет в Москву, где встретится с российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Глава минобороны выразил поддержку Украине в связи с гипотетическим нападением России, пишет корреспондент радиовещательной корпорации.

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«Господин Уоллес также подтвердил, что вскоре отправится в Москву для переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу», — говорится в статье.

Руководитель военного ведомства отметил, что возможность урегулировать украинский кризис путем дипломатии пока сохраняется, но добавил, что сам он не настроен оптимистически.