Бегство граждан из Армении бьет все рекорды

Согласно недавно опубликованным официальным данным, в прошлом году гражданство России приняли свыше 46,9 тыс. граждан Армении. Это рекордная цифра для последних лет, передает news.am.

В целом, за 2017-2021 годы, российский паспорт получили почти 153,8 тыс. граждан Армении. По отношению к численности постоянного населения Армении, это составляет около 5,2%.

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Основные причины эмиграции жителей Армении общеизвестны – массовая безработица, или низкий уровень доходов, не обеспечивающий даже минимальный уровень жизни. Свою роль сыграла ощутимая инфляция (7,2% в прошлом году), и особенно двузначная агроинфляция (11,2%).

К этому добавились тяжелые последствия 44-дневной войны в Карабахе, последующая напряженная обстановка в стране, особенно в приграничных ее районах. Многие покидают Армению из-за неопределенности в будущем страны, опасаясь за безопасность своих семей, особенно детей.