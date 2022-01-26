Тбилисские бездомные получат муниципальное жилье

Начиная с февраля 2022 года муниципальное жилье в Тбилиси получат 15-16 бездомных семей. Об этом сообщил мэр грузинской столицы Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета.

По его словам, наделяя нуждающихся жильем, он выполняет данное гражданам обещание.

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«Моим предвыборным обещанием было решение проблемы бездомных семей. С таким статусом в Тбилиси около 400 семей. Мы обещали дать им муниципальное жилье и выполняем это обещание», – сказал он.

Далее он отметил, что эта программа продлится в течение следующих лет, передает Sputnik Грузия.