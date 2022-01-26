Джонсон не будет покидать свой пост из-за скандала с вечеринками

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не намерен уходить со своего поста из-за скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна. Об этом он сообщил в парламенте, отвечая на соответствующий вопрос лидера британской оппозиции Кира Стармера, передает РИА «Новости».

Стармер напомнил премьеру, что тот обещал опубликовать полную версию отчета о расследовании вечеринок на Даунинг-стрит.

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«Конечно, когда я его получу, я сделаю ровно то, что я говорил», — сказал Джонсон.