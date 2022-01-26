В случае нападения Москвы на Украину США введут санкции против российского руководства

Администрация США в случае нападения РФ на Украину будет стремиться к санкциям, которые ударят по экономическим интересам российского руководства, заявила в среду представитель Белого дома Джен Псаки.

«Это будет включать, в частности, меры, нацеленные против интересов в сфере бизнеса и экономики президента Путина, членов российского правительства», — сказала она на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

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Псаки напомнила, что США при работе над санкциями никогда не исключают какие бы то ни было варианты.

В то же время, она подчеркнула, что не все идеи о санкциях, о которых становится известным СМИ, могут быть претворены в жизнь «в первоначальном пакете мер».