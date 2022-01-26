Эрдоган предложил Путину посетить Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пригласил российского лидера Владимира Путина в Турцию, ждет ответа из Кремля.

Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Эрдоган пригласил коллег из РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий. Сам Эрдоган заявил, что хочет организовать встречу лидеров с глазу на глаз.

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«Мы пригласили президента России Владимира Путина в Турцию, ждем ответа», — сказал Эрдоган, слова которого приводит РИА Новости со ссылкой на NTV.