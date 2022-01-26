«Надо выполнять Трехстороннее заявление»: Коротченко пожелал Пашиняну выздоровления

Премьер-министр Армении Пашинян заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию.

Никол Воваевич, выздоравливайте скорее! Впереди у вас много работы. Надо выполнять Трехстороннее заявление, открывать Зангезурский коридор и начинать делимитацию азербайджано-армянской границы!

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Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.