Турция готова организовать саммит по Украине

В ответ на запрос председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Турция предложила Стамбул в качестве потенциального места очных заседаний трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на востоке Украины при условии наличия консенсусного решения.

«Выражаю за это благодарность Турции. Я проинформировал участников дискуссий об этой возможности вернуться к очным встречам», — сообщил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе посол Микко Киннунен по итогам видеоконференции рабочих групп контактной группы. Его слова приводит «Лайф».

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Киннунен также выразил убеждённость в том, что личные встречи повысят качество и конфиденциальность обсуждений ТКГ.