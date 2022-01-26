В НАТО не собираются идти на компромисс с Россией

НАТО не откажется от принципа открытых дверей, и эту позицию США изложили в своем ответе России на ее предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на специальной пресс-конференции.

Блинкен подчеркнул, что позиция США полностью согласована с европейскими союзниками и с Украиной.

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Блинкен отметил, что США выступают за дипломатическое решение кризиса, но выбор его дальнейшего пути развития остается за Москвой. «Как будут развиваться события, решать России. Мы готовы к любому сценарию», — заявил госсекретарь, которого цитирует «Медуза».

В ответ на вопрос, есть ли в документе прямой ответ «нет» на требование Москвы не принимать Украину в НАТО, Блинкен сказал, что не станет раскрывать подробности. Он также сообщил, что США не будут публиковать свой ответ и попросят Москву воздержаться от этого.

При этом госсекретарь отметил, что в документе Вашингтон обозначил свои принципы и поводы для беспокойства — но также обозначил сферы, где Россия и Запад могли бы работать вместе.