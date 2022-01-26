НАТО предлагает России возобновить переговоры о контроле над оружием

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе предложил Москве провести серию консультаций по безопасности в рамках Совета Россия — НАТО (СРН).

«Мы предлагаем проводить взаимные брифинги на заседаниях СРН», — сказал он, отметив, что все 30 членов альянса выразили готовность к диалогу с Россией в рамках СРН в ближайшее время.

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Столтенберг также заявил о необходимости принятия мер, которые которые поменяют ситуацию в лучшую сторону, пишет RT.

Кроме того, в НАТО нуждаются в серьёзном разговоре по контролю над вооружениями, добавил он.