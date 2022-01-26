НАТО предлагает России восстановить миссии в Москве и Брюсселе, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс передал России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности.

По его словам, в НАТО убеждены, что враждебность должна разрешаться путём дипломатии и диалога.

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«НАТО передала письменный ответ на предложения России, мы сделали это параллельно с США», — сказал Столтенберг на пресс-конференции. Его слова приводит RT.

НАТО предлагает России восстановить миссии в Москве и Брюсселе, добавил он.