США не будут обнародовать ответ на предложения РФ по безопасности, заявил Блинкен

Американская сторона не намерена предавать огласке переданный сегодня российской стороне письменный ответ на предложения РФ по безопасности, заявил на брифинге глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

«Дипломатия имеет большие шансы на успех, если мы оставим место для конфиденциальных переговоров», — пояснил он.

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«Мы надеемся, что РФ разделяет эту позицию и серьезно воспримет предложения», — добавил дипломат.