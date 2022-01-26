Блинкен намерен провести переговоры с Лавровым

Американский госсекретарь Энтони Блинкен планирует в ближайшие дни обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию с ответом США на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Об этом он сообщил во время брифинга.

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«Я ожидаю, что мы поговорим с министром иностранных дел Лавровым в ближайшие дни, после того как Москва ознакомится с документом и будет готова обсуждать следующие шаги», — сказал Блинкен, которого цитирует RT.