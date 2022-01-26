Блинкен: Ответы США на предложения России были скоординированы с союзниками и Украиной

Ответы США на предложения России по гарантиям безопасности были скоординированы с союзниками и Украиной, заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Наш ответ был скоординирован с Украиной и европейскими союзниками. Мы получили их позицию и включили их в наши ответы Москве», — сказал Блинкен, слова которого приводит «Спутник».

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

США готовы к любому варианту развития событий вокруг Украины, но все еще считают дипломатию предпочтительным путем, заявил он.