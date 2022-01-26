В Нур-Султане отменяют «оранжевый» уровень террористической опасности

Высокий, «оранжевый» уровень террористической опасности отменяют в Нур-Султане, сообщил в среду оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

«Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает о стабилизации ситуации в городе Нур-Султан. Согласно принятому решению на территории города с 00:00 часов 27 января текущего года отменяется высокий «оранжевый» уровень террористической опасности», — говорится в сообщении.

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«Подразделения силовых структур перешли в штатный режим работы», — отметили в штабе.