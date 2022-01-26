«Вынуждают покинуть США»: посол России жалуется

Госдеп США вынуждает посла РФ Анатолия Антонова покинуть страну к апрелю из-за разногласий по визам. Об этом сообщил в журналистам в среду сам дипломат.

«На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из Соединенных Штатов Америки к апрелю, если мы не выполним ряд условий Соединенных Штатов Америки по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», — отметил глава российской дипмиссии, которого цитирует «Лайф».

По словам дипломата, американская администрация делает всё возможное, чтобы ужать российское дипломатическое присутствие в США.

«У нас незакрытые генеральные консульства в Хьюстоне и в Нью-Йорке, но в действительности они работать не могут, там нет дипломатов, там нет сотрудников», — подчеркнул Антонов.