Пентагон может направить в Восточную Европу дополнительные войска

Дополнительный военный контингент может отправить Пентагон в Восточную Европу в связи с напряжённостью вокруг Украины, передаёт 26 января «Регнум» со ссылкой на CNN.

Тысяча американских военных может быть дополнительно размещена в Болгарии, Румынии, а также в Венгрии. Решение на эту тему ещё не принято, но идея эта рассматривается.

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Также не исключено, что Великобритания поступит аналогичным образом. Отмечается также, что не все страны НАТО согласны на такие же шаги.