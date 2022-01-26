Пушилин просит Россию предоставить средства борьбы с «Байрактарами»

В качестве военно-технической помощи сепаратистам «ДНР» и «ЛНР» со стороны России могут быть поставки современных ЗРК, которые позволят остановить использование украинскими силами турецких БПЛА «Baryaktar-TB2». Об этом в ток-шоу «60 минут» сообщил т.н. «глава» сепаратистов «ДНР» Денис Пушилин, пишет издание «Донецкий тормозок».

«Донбасс нуждается в высокотехнологичных средствах борьбы с турецкими ударными беспилотниками «Байрактар», — заявил он.

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