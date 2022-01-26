Чехия передаст Украине тысячи артиллерийских боеприпасов

Правительство Чехии одобрило поставку Украине четырех тысяч артиллерийских снарядов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в министерстве обороны Чехии.

«Правительство Чехии одобрило передачу Украине четырех тысяч единиц артиллерийских боеприпасов», — говорится в материале Reuters. По информации агентства, 26 января министр обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что правительство страны обсудит ее предложение о направлении на Украину помощи в виде артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра.

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