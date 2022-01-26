«Единая Россия» попросила Путина начать поставки военной продукции сепаратистам в Донбассе: видео

«Единая Россия» обратилась к правительству с просьбой оказать помощь сепаратистам «ДНР» и «ЛНР» в виде поставок военной продукции.

Как заявил глава фракции «Единой России» в Думе Владимир Васильев, в партии «пришли к пониманию, что не могут бросить людей на произвол киевского режима».

«В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан», — сказал Васильев.