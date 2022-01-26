Один из крупнейших производителей хлеба в России предупредил о росте цен на 16-30%

Один из крупнейших производителей хлеба в России предупредил торговые сети о росте цен на свою продукцию на 16-30%. В компании пояснили, что в условиях резкого подорожания сырья неповышение отпускных цен «означало бы гибель для индустрии»Российское подразделение финского производителя хлеба Fazer Group предупредило ретейлеров, что с 1 февраля намерено повысить отпускные цены на свою продукцию на 16,5-30%. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо директора по продажам ООО «Фацер» Анатолия Бренера.

В письме говорится, что, если контрагенты откажутся принять новые цены, компания «не сможет гарантировать 100% выполнения заказов по ценам, действующим до 1 февраля 2022 года». Необходимость поднять цены Fazer объяснила ростом расходов на сырье и реализацию: затраты на производство выросли на 18,4%, в том числе мука и зерновые подорожали на 6,5%, а транспорт, затраты на рабочих и энергия — на 5,3%.

«Беспрецедентный рост всех компонентов себестоимости хлеба вынуждает нас повышать отпускные цены в 2022 году», — пояснила РБК представитель Fazer в России. При этом повышение, по ее словам, все равно не сможет компенсировать потери из-за «двузначного роста цен на сырье, материалы и логистику». «Неповышение отпускных цен в таких условиях означало бы гибель для индустрии», — заключила представитель Fazer.

Тот факт, что Fazer предупредила партнеров о повышении цен, изданию подтвердил предправления Национального союза хлебопечения Сергей Щедрин. Он признал, что за последние годы затраты пекарей выросли, а доходы сильно упали, но не увидел предпосылок для резкого повышения цен: «В январе не случилось ничего такого, чтобы поднимать цену на 30%». По данным Щедрина, Fazer входит в пятерку крупнейших производителей хлеба и хлебобулочных изделий в России.

Другой крупный игрок рынка, булочно-кондитерский холдинг «Коломенский», также намерен повысить цены в 2022 году, заявил РБК его гендиректор Дмитрий Козлов. По его словам, последний раз холдинг повышал цены в сентябре 2021 года, когда дорожали многие виды сырья, но рост затрат в прошлом году еще не в полном объеме отразился в стоимости хлеба.

Письмо о повышении цен на хлеб от Иркутского хлебозавода ранее также получила крупнейшая в Восточной Сибири торговая сеть «Командор». Решение по нему пока не принято, ретейлер ведет переговоры и изучает причины повышения цен, заявил представитель «Командора» Дмитрий Болотов.