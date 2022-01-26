Китай запустил спутник для предотвращения последствий стихийных бедствий

Китай в среду вывел на орбиту спутник L-SAR 01A («Таньцэ-1 01А») для осуществления геологических проектов, наблюдения за сейсмической активностью и предотвращения последствий стихийных бедствий. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, старт был осуществлен в 07:44 по местному времени (02:44 мск) при помощи ракеты CZ-4C («Чанчжэн-4-цэ») с космодрома Цзюцюань на севере страны. Он стал 407-м по счету для носителей серии «Чанчжэн».

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Согласно заявлению, спутник также будет использоваться в лесном хозяйстве. Предполагается, что он позволит существенно повысить уровень работы по заблаговременному оповещению о надвигающихся катаклизмах, «повысит эффективность обеспечения безопасности национальных ресурсов и окружающей среды».