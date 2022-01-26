Глава МИД Австрии отказался танцевать с Путиным

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что не стал бы танцевать с президентом России Владимиром Путиным, как это делала его предшественник Карин Кнайсль. Об этом сообщает издание Kurier.

Говоря о близких отношениях между Кнайсль и Путиным, которые танцевали на свадьбе первой, Шалленберг отверг подобную возможность для себя.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

«Как у мужчины у меня не было бы соблазна танцевать с Путиным, и я бы не стал этого делать», — сказал глава австрийского министерства иностранных дел.