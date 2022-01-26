В России одобрили закон о пожизненном лишении свободы для педофилов

Совет Федерации России поддержал закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов.

В итоге оно будет распространяться на:

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— педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14);

— случаи, когда жертвами стали два и более ребенка;

— ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

В статьях 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК России появятся соответствующие поправки.

Предварительное следствие по указанным преступлениям будет в компетенции сотрудников СК.