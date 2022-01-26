Премьер Армении Пашинян заболел коронавирусом и ушел на самоизоляцию, сообщает пресс-служба правительства.

«Премьер-министр Никол Пашинян сдал тест на коронавирус, результат которого был положительным. Премьер в установленном порядке самоизолировался, болезнь протекает без симптомов», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Пашинян будет работать на «удаленке».