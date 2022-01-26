Британия разрабатывает проект по ужесточению санкций против России

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в стране разрабатывается законопроект по ужесточению санкций против России, он будет предложен в ближайшие несколько дней.

«Мы предложим новый законопроект, чтобы сделать наш санкционный режим более жестким, чтобы мы могли охватить (санкциями) больше компаний и физлиц в России. Мы предложим его в течение ближайших нескольких дней», — заявила Трасс в эфире телеканала Sky News.

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