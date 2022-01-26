Любовь к России. По-французски

В парламенте Франции, где еще недавно призывали немедленно «признать независимость Нагорного Карабаха», теперь предлагают дружить с Россией. Член Национальной ассамблеи Франции Мишель Ларив заявил, что «Франция совершенно не заинтересована в том, чтобы присоединяться к воинствующему блоку, направленному против Китая и России».

Вряд ли мсье Ларив действительно не в курсе по поводу агрессии России против Украины, оккупации Крыма, войны на Донбассе и прочих «художеств» российской политики. Все проще и грубее. Просто именно так, если уж называть вещи своими именами, выглядит «влияние России» в Европе, а точнее, во Франции. Где интересы России и Армении защищают в одних и тех же структурах одни и те же персоны.

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Более того, свое «особое мнение» в НАТО Франция демонстрирует не впервые. Minval.az уже напоминал о вояже в Москву президента Франции Жака Ширака в 2003 году, когда Париж демонстративно не поддержал американскую военную операцию в Ираке. Можно вспомнить, как в Ливии Париж поддержал Хафтара и пошел по сути против своих союзников по НАТО, и как президент Франции продвигал идею «европейской армии», рассуждая о «смерти мозга НАТО» и прекрасно понимая, что сломать натовские механизмы коллективной обороны будет куда легче, чем создать новые и уже европейские. Именно Франция, где пост президента тогда занимал Николя Саркози, взяла на себя роль посредника между Грузией, Россией и странами Запада в 2008 году, после российской «пятидневной» агрессии против этой страны — Кремль тогда не услышал даже «а-я-яй».

Имеет право на жизнь версия, что за время «эйфории Горби», «друга Гельмута» и «друга Ширака» не только в РФ на ключевых постах оказалось немало «западников» — в политической элите Запада тоже появилось предостаточно «русофилов». Которые теперь ведут свою политику. Другие напоминают: слишком часто речь идет о банальном подкупе, как это было с тем же Шредером. Но вот еще в 2003 году в случае с Францией многие усматривали не только и не столько «особую позицию», сколько банальную общенациональную трусость: во вторую мировую войну американские и британские войска высаживались в Нормандии, в годы «холодной войны» Франция уютно чувствовала себя под американским «зонтиком», но когда поддержать надо было уже США, у нее тут же возникло «особое мнение». А потом это самое «особое мнение» проявлялось всякий раз, когда надо было принимать решение и жертвовать хоть чем-то, включая даже поставку сыров на российский рынок. Просто это очень легко и удобно — дружить с Россией за счет интересов Украины. Или Грузии. Или Азербайджана. И еще стричь с этой «дружбы» ощутимые дивиденды.

Но теперь свое «особое мнение» и политические «обнимашки» с Москвой в Париже демонстрируют на показательном фоне. Накаляется ситуация в Мали, бывшей французской колонии, где еще стоят французские войска и где недавно, если верить утечкам из заслуживающих доверия источников, появились наемники из российской ЧВК «Вагнер». Накануне пресс-служба Елисейского дворца сообщила: в Мали в результате обстрела военной базы был убит французский офицер, бригадный генерал Александр Мартен, принимавший участие в операции «Бархан».

Здесь можно вспомнить события середины ХХ века: за время существования антигитлеровской коалиции в истэблишменте тех же США оказалось немало прокремлевских фигур, но после того, как в ходе Корейской войны США и СССР уже воевали по сути друг с другом, такой «подбор кадров» превратился в проблему. Именно тогда в США началась эра «маккартизма», «охоты на ведьм», «расследования антиамериканской деятельности» и т.д., которая прошлась по многим как асфальтовый каток, но явных «друзей Кремля» из верхушки «вычистила».

Сегодня, судя по всему, в Мали уже вступили в «боевое соприкосновение» Франция и Россия. Но…вместо своего «сенатора Маккарти» во Франции появились мадам Пекресс, мсье Земмур и мсье Ларив. Огромное разочарование для всех, кто судил о Франции по романам Дюма…

Отдел политики Minval.az