В Казахстане задержаны еще двое крупных чиновников-коррупционеров

Заместителя министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ахметжан Примкулов и председатель правления ТОО «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев задержаны по подозрению в систематическом участии в коррупционных преступлениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства по противодействию коррупции.

«Оператор РОП» является организацией, уполномоченной на взимание утилизационного сбора, а также реализацию принципа расширенных обязательств производителей.

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«Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции подтверждает задержание вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева. Их подозревают в совершении коррупционных преступлений», — указано в сообщении.

Примкулов и Кумаргалиев находились на своих должностях с 2019 года.