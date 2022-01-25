Аэропорт Стамбула будет закрыт до завтра

Закрытие аэропорта Стамбула продлено до 11:00 на фоне продолжающегося в городе сильного снегопада. Об этом сообщил источник в авиакомпании, совершающей полеты в аэропорт.

«Мы получили NOTAM (уведомление), согласно которому официальное закрытие аэропорта продлено до 11:00 времени Стамбула», — цитирует его ТАСС.

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По словам источника, воздушная гавань будет принимать только приоритетные рейсы и рейсы, ушедшие ранее на запасные аэродромы из-за непогоды в Стамбуле.