Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что Чехия может отправить в Украину своих военных, если Киев направит соответствующий запрос и Прага его одобрит.

«Украина — наш партнер. Партнёр НАТО и партнер Чешской Республики… Украина является хорошим партнером НАТО. Украина заслуживает самостоятельно решать собственную судьбу. Если Чехию попросят прислать солдат в Украину, мы готовы это рассмотреть. У нас есть воля помочь Украине», — приводит ее слова RT со ссылкой на Nezávislý Deník.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!