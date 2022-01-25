Раиси заявил о готовности к прямому диалогу с Вашингтоном

Иранская сторона готова пойти на переговоры с США, если Вашингтон снимет санкции с исламской республики. Об этом заявил во вторник президент Ирана Эбрахим Раиси в обращении к населению страны.

«На сегодняшний день прямых переговоров не было. Однако сегодня мы заявляем, если противоположная сторона намерена снять репрессивные санкции, то для переговоров есть место», — приводит ТАСС его слова.

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