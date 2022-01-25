Финляндия проявляет интерес к развитию отношений с Азербайджаном

Финляндия заинтересована в развитии двусторонних отношений с Азербайджаном в экономической сфере, заявила гендиректор департамента по России, Восточной Европы и центральной Азии МИД Финляндии Марья Ливала.

Внешнеполитические ведомства Азербайджана и Финляндии провели 25 января в Баку очередной раунд межмидовских политических консультаций. В консультациях приняли участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и гендиректор департамента по России, Восточной Европы и центральной Азии МИД Финляндии Марья Ливала, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

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Ливала отметила, что Финляндия заинтересована в развитии двусторонних отношений с Азербайджаном в экономической, гуманитарной, социальной, образовательной и других сферах, а также в реализации совместных проектов в рамках Евросоюза.

На встрече были обсуждены сотрудничество между Азербайджаном и Финляндией в рамках международных организаций, приоритеты председательства Финляндии в ОБСЕ в 2025 году, а также другие вопросы регионального и международного сотрудничества, представляющие взаимный интерес.