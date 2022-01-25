В Питере хотят увековечить память азербайджанцев, защищавших Ленинград от фашистов

На встрече губернатора Александра Беглова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации Поладом Бюльбюльоглы и помощником президента Азербайджана, исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева Анаром Алекперовым обсуждались вопросы укрепления экономического и гуманитарного сотрудничества.

«Наши деловые контакты прошли проверку временем. К сожалению, уже два года мы живём в условиях распространения коронавируса. Из-за ограничительных мер пострадала динамика товарооборота. Но уже по итогам трех кварталов прошлого года он показал рост. Наши связи восстанавливаются», – подчеркнул губернатор, слова которого приводит администрация Санкт-Петербурга.

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Полад Бюльбюльоглы сообщил, что азербайджанская сторона предлагает заключить долгосрочное соглашение с Петербургом в экономической, научно-технической и культурной сферах, и пригласил петербургскую делегацию посетить Баку.

Губернатор отметил, что в Петербурге проживает значительная азербайджанская диаспора, которая вносит большой вклад в экономическую и культурную жизнь города. Молодёжь активно участвует в городских мероприятиях, во время пандемии многие юноши и девушки стали волонтерами.

Анар Алекперов передал губернатору наилучшие пожелания от президента Азербайджана Ильхама Алиева и рассказал, что Фонд Гейдара Алиева в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном готовит в 2022 году несколько молодёжных форумов. Ближайший состоится в марте. «Хотел бы пригласить молодёжь Петербурга участвовать в этом форуме», — сказал Анар Алекперов.

Александр Беглов напомнил, что через несколько дней будет отмечаться важнейшая для города дата – 78-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Великая Отечественная война – наша общая история и общая победа. Азербайджанцы защищали Ленинград, как и представители других народов Советского Союза. Мы признательны азербайджанскому народу за то, что тепло и по-братски приняли более 300 эвакуированных ленинградцев. В республике работали несколько ленинградских предприятий», – подчеркнул глава города. Он предложил Поладу Бюльбюльоглы рассмотреть возможность увековечить подвиг азербайджанцев, воевавших на Ленинградском фронте. Такой памятник будет знаком благодарности Петербурга азербайджанскому народу.

Александр Беглов также сообщил, что в декабре 2020 года скверу в Выборгском районе было присвоено имя композитора Узеира Гаджибекова. Сегодня в этом сквере состоялась церемония закладки камня на месте будущего памятника композитору. Кроме того, губернатор обратился с предложением рассмотреть возможность установки в Баку бюста первого космонавта Юрия Гагарина.