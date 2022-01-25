Столтенберг исключил отправку войск НАТО в Украину

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Альянс не будет размещать войска в Украине.

«НАТО не будет размещать боевые части в Украине», — сказал генсек, слова которого приводит РИА Новости со ссылкой на CNN.

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Аналогичное заявление прозвучало от пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби. По его словам, США не планируют размещать свои войска в Европе за пределами территории стран, являющихся союзниками по НАТО.

«Есть ли вероятность размещения [американских войск] где-либо за пределами территории союзников [по НАТО]? Нет, об этом речи не идёт», — сообщил он (цитата по «Лайфу»).