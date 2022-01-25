Впервые в истории президент Израиля совершит визит в ОАЭ

Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с супругой 30-31 января впервые в истории посетит с официальным визитом Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Израиля.

Отмечается, что визит состоится по приглашению фактического правителя ОАЭ, наследного принца, шейха Мохаммеда бен Заида аль-Нахайяна.

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В рамках визита Герцог проведет переговоры с наследным принцем, встретится с представителями проживающей там еврейской общины и откроет национальной день Израиля на выставке Expo 2020 Dubai.

«Нам выпала честь войти в историю, совершив первый президентский визит в Объединенные Арабские Эмираты. Этот важный визит будет совершен тогда, когда израильский и эмиратский народы заняты закладкой основ нового общего будущего», – сказал президент Израиля.

Он выразил уверенность, что новое партнерство изменит Ближний Восток и вдохновит весь регион.