Армяне обнаружили труп еще одного своего военнослужащего

Поиск армянами тел (останков) пропавших без вести армянских военнослужащих, погибших в ходе военных действий 2020 года, 25 января был проведен одним спасательным отрядом в направлении Джабраила.

В ходе поисково-спасательных работ армянами обнаружены останки еще одного армянского военнослужащего (доброволец-участник военных действий, резервист). Личность погибшего будет установлена после судебно-медицинской экспертизы, пишет News.am.

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Отметим, что в результате поисковых работ и обмена телами с азербайджанской стороной в период с 13 ноября 2020 года и по сей день, обнаружены тела и останки в общей сложности 1708 человек.