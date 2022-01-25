Еще одна партия американского оружия доставлена в Украину

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что новая партия технической помощи США для украинских военных прибыла в страну.

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«Очередная доставка международной технической помощи США для ВСУ уже в Украине… В пакете: современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения», — написала Маляр на своей странице в Facebook.

В свою очередь Fox News сообщает, что США доставили в Украину три сотни противотанковых ракеты Javelin.

По данным из открытых источников, стоимость одного комплекса в комплекте с шестью ракетами составляет от $600 тыс. до $1,4 млн.