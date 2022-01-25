Гражданин Катара оштрафован в Азербайджане на 2950 манатов за незаконную охоту

В Азербайджане араб оштрафован за незаконную охоту. Об этом сообщил начальник Службы охраны биоразнообразия Фирудин Алиев.

По его словам, расследование на основе опубликованных в соцсетях фото- и видеоматериалов о незаконной охоте иностранных туристов, завершено: «В ходе расследования установлено, что гражданин Катара охотился не на территории разрешенного ему охотничьего хозяйства, а за его пределами — на территории села Падарчель Гаджигабульского района. По данному факту в отношении нарушителя был применен штраф в размере 2950 манатов по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях” (цитата по Report).

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Начальник службы отметил, что в течение охотничьего сезона 2021-2022 годов на территории Азербайджана были оштрафованы 37 иностранных граждан, нарушивших правила охоты.