Лукашенко заявил об укреплении украинской границы

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь укрепляет государственную границу с Украиной, сообщает «БелТА».

«С Украиной, к большому сожалению, нам непросто. И нам надо ускоренным вариантом создавать там соответствующую группировку, чтобы прикрыть почти полторы тысячи километров границы с Украиной, огромная протяженность», — отметил белорусский лидер.

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По словам Лукашенко в этот район направлен дополнительный контингент вооруженных сил, а также подчеркнул, что вынужден это делать, «потому что на границе с Украиной у нас не лучше, чем с поляками».

Президент также отметил плановый характер совместных российско-белорусских учений и что они совпали с мерами, которые предпринимает республика по укреплению своих южных границ.