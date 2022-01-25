У украинского парламента произошла потасовка протестующих с полицией, депутатов эвакуировали (обновлено)

В центре Киева, возле главного управления СБУ, — стрельба из автомата. Внимание, на видео нецензурная лексика.



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Один из участников митинга предпринимателей в Киеве скончался после стычек, сообщают СМИ.



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Украинских депутатов эвакуировали через подземный переход из-за угрозы прорыва в здание протестующих.



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Столкновения полиции с протестующими предпринимателями произошли 25 января во время митинга у здания Верховной рады Украины в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что протестующие требовали принятия закона об упрощённой системе использования кассовых аппаратов и ряде других ослаблений в налоговом кодексе.

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В ходе попытки митингующих проникнуть в здание Рады произошла потасовка с полицией.





