Си Цзиньпин выступил против цветных революций и в поддержку Казахстана

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник на состоявшемся в режиме онлайн саммите Китая и стран Центральной Азии выступил против попыток спровоцировать цветные революции. Как подчеркнул китайский лидер, тем самым агрессивно настроенные внешние силы «подрывают спокойную жизнь» мирного населения.

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«Все мы выступаем категорически против попыток внешних сил инспирировать цветные революции в регионе. Под предлогом защиты прав человека они вмешиваются во внутренние дела наших стран, подрывают спокойную жизнь наших народов», — заявил он.

Си Цзиньпин напомнил, что недавние беспорядки в Казахстане привели к значительным человеческим жертвам и материальному ущербу. «КНР — сосед и друг Казахстана, мы решительно поддерживаем его усилия по прекращению насилия и стабилизации обстановки», — добавил китайский лидер.

Как уточнил он, Пекин готов оказывать казахстанской стороне необходимую поддержку и помощь. «Убежден, что под верным руководством президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева казахстанский народ откроет для своей страны светлое будущее», — подытожил он.