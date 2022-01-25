Япония передаст пяти африканским странам 2,2 млн доз AstraZeneca

Правительство Японии на безвозмездной основе передаст около 2,2 млн доз вакцины от нового коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca пяти странам Африки. Об этом на пресс-конференции объявил японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси, передает ТАСС.

«Мы передадим порядка 2,2 млн доз вакцины AstraZeneca властям Ганы, Кении, Малави, Нигерии и Камеруна. Передача будет осуществлена сразу после того, как мы подготовим соответствующие запасы, — сказал глава ведомства. — Таким образом, общее число доз вакцины, направленных Японией нуждающимся странам, достигло около 42 млн».

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