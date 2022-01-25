Токаев заявил о начале строительства нового Казахстана

Казахстан работает над переформатированием и реформами государственного управления, системы национальной безопасности и экономической политики. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на саммите «Центральная Азия – КНР», передает Zakon.kz.

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«В первые дни января Казахстан столкнулся с беспрецедентной по своей дерзости и жестокости агрессией со стороны террористов и боевиков. Казахстанцы с благодарностью восприняли поддержку со стороны Китая и братских стран Центральной Азии. Как государство и нация мы извлекли из этих трагических событий необходимые уроки и, безусловно, быстро восстановимся», — сказал он.

Глава государства также отметил, что сейчас Казахстан работает над переформатированием и реформами государственного управления, системы национальной безопасности и экономической политики. «Таким образом, мы начали строительство нового Казахстана», — подчеркнул Токаев.