Глава Минобороны Украины заявил, что Киев не видит угрозы полномасштабного вторжения России

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовности встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу в рамках международных переговоров и с участием партнеров.

«Если вдруг в рамках переговоров на площадке в Брюсселе или на площадке в Мюнхене с участием наших партнеров, министров обороны Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Северной Ирландии будет предложено встретиться – я буду готов встретиться», – сообщил Резников журналистам в Верховной раде, передает РИА Новости.

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Он также добавил, что по состоянию на сегодняшний день Киев не видит угрозы полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, хотя данные украинской и разведки стран-партнеров совпадают, есть разница в их интерпретации.

«Оцениваем ситуацию на расстоянии 200 километров от границы. Они постоянно то подтягивают, то отводят войска, проводят учения. Могу абсолютно точно сказать: по состоянию на сегодняшний день ударной группировки, которая могла бы совершить силовое вторжение в Украину, российские вооруженные силы не создали», – заявил Резников.