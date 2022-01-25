Служба нацбезопасности Армении проверит наличие у Саркисяна гражданства Сент-Китс и Невис

СНБ Армении проверит наличие у Армена Саркисяна гражданства Сент-Китс и Невис до избрания на пост президента Армении, сообщили Sputnik Армения в Генпрокуратуре.

Еще в апреле 2021 года было возбуждено дело по вопросу наличия у Саркисяна иностранного гражданства. Генпрокуратура предложила СНБ проверить публикацию Hetq в рамках этого дела.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Накануне издание Hetq.am написало о том, что, как минимум вплоть до избрания президентом, у Армена Саркисяна было гражданство небольшого карибского государства Сент-Китс и Невис. Президентом избираться он не имел права.