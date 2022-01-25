Россия перекинет на границу с Украиной РСЗО «Торнадо-Г»

На юге России Минобороны перевооружит армию, предоставив автономные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г», сообщили «Известия».

Такая система оснащена спутниковой навигацией, аппаратурой связи и бортовым компьютером «Багет-41». Также она способна самостоятельно рассчитать параметры стрельбы и развернуть пусковую установку для проведения удара. Конечное решение о начале огня принимает командир.

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РСЗО «Торнадо-Г» может одновременно поражать сразу несколько целей. В арсенале системы — управляемые и неуправляемые ракеты, а также уникальные боеприпасы с планирующими боеголовками, — отмечено в публикации.

Как рассказал изданию военный эксперт Алексей Хлопотов, «Торнадо-Г» приходит на смену системе «Град» и, в отличии от предшественницы, включена в автоматическую систему управления войсками.

«РСЗО быстро реагирует на изменение обстановки и может накрывать только что появившиеся на поле боя цели. Сокращение времени пребывания на огневой позиции позволяет повысить выживаемость РСЗО», — подчеркнул специалист.