Полоскова: Игра на Южном Кавказе еще не закончена

Отсутствие у президента Армении необходимых инструментов для воздействия на коренные процессы внутренней и внешней политики страны в столь сложный для нации период — не единственная причина отставки Армена Саркисяна. Об этом в беседе с Minval.az заявила доктор политических наук, государственный советник РФ первого класса, российский политолог Татьяна Полоскова, комментируя речь Саркисяна по поводу его недавней отставки.

«Большой армянской семье Саркисянов, что, кстати, не скрывает и ереванская пресса, принадлежат крупные бизнес-корпорации в Австрии, Италии, Нидерландах и т.д.», — рассказала политолог.

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Кроме того, по словам Полосковой, в России до сих пор с недоверием относятся к Пашиняну, «который никак не может определиться, куда ему качнуться».

«Если Пашиняну выкрутили руки в истории с Казахстаном, то это отнюдь не значит, что он и дальше будет действовать по указке Кремля. По информации, которая циркулирует среди армянской диаспоры Москвы, готовится новый проект — создание сильной армянской политической партии под новым брендом. Проект координируется Рубеном Варданяном и Арменом Саркисяном», — добавила политолог.

Стоит учесть, что Рубен Варданян — крупный российский миллиардер, инвестор, и предприниматель: соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора» инициатор идеи, один из основателей и первый президент (2006—2011) Московской школы управления «Сколково», бывший руководитель и основной партнёр инвестиционной компании «Тройка Диалог» (1992—2012). С 2011 года Варданян входит в рейтинг богатейших людей России по версии Forbes и его состояние оценивалось в 950 000 000 долларов США, заметила Полоскова.

При этом, говорит Полоскова, интересный факт состоит в том, что в 2021 году Рубен Варданян получил гражданство Армении. А в интервью телеканалу «Дождь» заявил, что он намерен заняться общественной и политической деятельностью в Армении. Это решение он, якобы, принял после Второй Карабахской войны, которую воспринял, как «серьезное поражение не только армии, правительства, но и всей армянской нации, неправильно использовавшей 30 лет для строительства сильного государства и сильного армянского общества».

Поэтому Варданян, это фигура тяжеловесная. И к его намерениям следует отнестись серьезно, заметила политолог.

«Так что какие фигуры заиграют на президентских выборах в феврале в Армении, кто будет стоять за ними — еще вопрос. СМИ уже озвучили, что Саркисян находится сейчас за границей. А вот с кем и о чем он полетел консультироваться — тоже пока вопрос. И, наконец, эксперты отмечают активизацию британцев на армянской политической площадке. Впрочем, они никуда и не уходили из Южного Кавказа. Не зря советские спецслужбы звали своих британских коллег «хитрые змеи». От себя скажу, игра на Южном Кавказе еще не закончена», — резюмировала наш собеседник.

В. Мансуров