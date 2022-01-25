Turkish Airlines продлила приостановку рейсов в аэропорту Стамбула из-за снега

Авиакомпания Turkish Airlines («Турецкие авиалинии») продлила во вторник приостановку всех своих рейсов в аэропорту Стамбула до полуночи 26 января из-за плохих погодных условий.

«В соответствии с принятым решением наши рейсы в аэропорту Стамбула были приостановлены до 00:00 26 января», — написал на своей странице в Twitter представитель национального авиаперевозчика Яхья Устюн.

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Ранее сообщалось, что рейсы будут возобновлены во вторник в 13:00.