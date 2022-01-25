Hüriyyet: Турция планирует открыть авиарейсы в регионы Армении

Анкара планирует открыть авиарейсы в различные регионы Армении и расширить торговые связи с Ереваном, пишет во вторник газета «Hüriyyet» со ссылкой на проведенные закрытые обсуждения по внешней политике в администрации президента Турции.

«В качестве первого шага было решено открыть авиасообщение с Арменией. Далее на повестку дня будет поставлен вопрос о полетах в другие регионы. В частности, Ван может превратиться в туристический центр для армян. В то же время планируется восстановить некоторые исторические сооружения, такие как мост и здания вблизи Карса, которым армяне придают большое значение. Чтобы уменьшить давление армянской диаспоры, одновременно будут расширены торговые связи», — пишет газета.

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Ранее турецкое управление гражданской авиации сообщило, что Турция и Армения откроют авиасообщение со второго февраля, рейсы будут осуществляться три раза в неделю.