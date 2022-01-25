США скоро отправят Украине новую партию ракет Javelin

Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби объявил о скорой отправке Украине новой партии американских противотанковых ракет Javelin. По его словам, поставки проходят в рамках оборонной помощи украинской стороне, передает «Газета.ру».

«Ракеты Javelin скоро прибудут в Украину из США. Системы ПВО тоже спешат. Еще много чего будет», — пояснил Кирби в рамках брифинга в Пентагоне.

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